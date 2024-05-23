У 10 навчальних закладах Вінниці будують протирадіаційні укриття – мер
Четвер, 23 травня 2024, 00:58
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що в десяти навчальних закладах міста будують протирадіаційні укриття.
Джерело: Моргунов у facebook
Пряма мова: "Щоб створити безпечне середовище для навчання дітей офлайн, ми першими в Україні почали будувати протирадіаційні укриття, і наразі в 10 навчальних закладах вже тривають роботи".
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Деталі: Крім того, Моргунов повідомив, що загалом із 116 закладів громади у 81 облаштовані сховища, які відповідають вимогам ДСНС.
Ще 23 – підписали угоди про використання укриттів у сусідніх приміщеннях, що дало можливість охопити більшість дітей очним навчанням.