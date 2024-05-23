В 10 учебных заведениях Винницы строят противорадиационные укрытия – мэр

Городской голова Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в десяти учебных заведениях города строят противорадиационные укрытия.

Источник: Моргунов в facebook

Прямая речь: "Чтобы создать безопасную среду для обучения детей офлайн, мы первыми в Украине начали строить противорадиационные укрытия, и сейчас в 10 учебных заведениях уже ведутся работы".

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Детали: Кроме того, Моргунов сообщил, что в целом из 116 заведений громады в 81 обустроены хранилища, которые соответствуют требованиям ГСЧС.

Еще 23 – подписали соглашения об использовании укрытий в соседних помещениях, что дало возможность охватить большинство детей очным обучением.