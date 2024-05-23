Росіяни атакували Сумщину FPV-дронами, скидали міни – 139 вибухів за день
Протягом минулого дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, атакували FPV-дронами, скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА і здійснив атаку за FPV-дроном, 71 вибух.
У Середино-Будській громаді зафіксували мінометні обстріли, 10 вибухів.
По Шалигинській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.
В Есманьській громаді зафіксували мінометний обстріл, 6 вибухів.
По Білопільській громаді росіяни здійснили обстріл з танка, артилерійські, мінометний обстріли, скидали ВОГ з БпЛА, 30 вибухів.
На територію Путивльської громади росіяни скинули 9 мін.
По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з мінометів, 3 вибухи.
У Глухівській громаді зафіксували мінометний обстріл, 3 вибухи.
По території Миколаївської громади ворог здійснив атаку FPV-дроном, 1 вибух.
По Краснопільській громаді був артилерійський обстріл, 6 вибухів.