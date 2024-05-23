Россияне атаковали Сумскую область FPV-дронами, сбрасывали мины – 139 взрывов за день

В течение прошлого дня россияне совершили 30 обстрелов Сумской области, атаковали FPV-дронами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 139 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде враг бил из минометов, артиллерии, сбросил боеприпасы ВОГ с БПЛА и совершил атаку по FPV-дрону, 71 взрыв.

В Середино-Будской громаде зафиксировали минометные обстрелы, 10 взрывов.

По Шалыгинской громаде был обстрел из стрелкового оружия.

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В Есманьской громаде зафиксировали минометный обстрел, 6 взрывов.

По Белопольской общине россияне совершили обстрел из танка, артиллерийские, минометный обстрелы, сбрасывали ВОГ с БпЛА, 30 взрывов.

На территорию Путивльской общины россияне сбросили 9 мин.

По Зноб-Новгородской общине враг ударил из минометов, 3 взрыва.

В Глуховской громаде зафиксировали минометный обстрел, 3 взрыва.

По территории Николаевской громады враг совершил атаку FPV-дроном, 1 взрыв.

По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 6 взрывов.