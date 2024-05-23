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У Поволжі РФ будують фільтраційні табори для українців – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 23 травня 2024, 03:24
У Поволжі РФ будують фільтраційні табори для українців – спротив
ілюстрація ЦНС

За даними спротиву, росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні "відвідувачів".

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Дослівно: "Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій".

Деталі: У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

"Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", – зазначає спротив.

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Теми: Росіядепортація окупація
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