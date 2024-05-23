У Поволжі РФ будують фільтраційні табори для українців – спротив

За даними спротиву, росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні "відвідувачів".

Реклама:

Дослівно: "Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій".

Деталі: У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

"Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", – зазначає спротив.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Масові депортації українців: від радянського "зміцнення національної єдності" до сучасних воєнних злочинів Росії