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В Поволжье РФ строят фильтрационные лагеря для украинцев – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 мая 2024, 03:24
В Поволжье РФ строят фильтрационные лагеря для украинцев – сопротивление
иллюстрация ЦНС

По данным сопротивления, россияне развернули в Поволжье масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских так называемых пионерских лагерей.

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении отмечают, что такие фильтрационные лагеря - это развертывание быстровозводимых модульных домиков (скорее бараков), которые будут вмещать сотни "посетителей".

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Дословно: "Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационной власти. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий".

Детали: В сообщении ЦНС добавляют, что в последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий.

"Особенно жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины", – отмечает сопротивление.

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Темы: Росcиядепортация оккупация
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