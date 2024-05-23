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Колишня суперниця Трампа Гейлі заявила, що підтримає його на виборах

Ольга Глущенко Четвер, 23 травня 2024, 04:00
Колишня суперниця Трампа Гейлі заявила, що підтримає його на виборах
Ніккі Гейлі, скриншот відео

Колишня губернаторка Південної Кароліни, яка програла Дональду Трампу республіканські праймериз у США, Ніккі Гейлі заявила, що підтримає Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році.

Джерело: Гейлі, цитує CNN

Пряма мова: "Трамп вчинив би розумно, якби звернувся до мільйонів людей, які голосували за мене і продовжують підтримувати мене, а не вважав, що вони просто проголосують за нього.

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І я щиро сподіваюся, що він так і зробить".

Деталі: Гейлі сказала, що Трамп "не був ідеальним" у важливих для неї питаннях, включаючи зовнішню політику, імміграцію та економіку, але президент Джо Байден "був катастрофою".

"Тому я буду голосувати за Трампа", - сказала Гейлі.

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Також вона звернулась до виборців і подякувала їм за підтримку її кандидатури навіть після виходу з перегонів.

Що передувало: Раніше, під час праймеріз, Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.

Теми: СШАвибориТрамп
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