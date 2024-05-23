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Бывшая соперница Трампа Хейли заявила, что поддержит его на выборах

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 мая 2024, 04:00
Бывшая соперница Трампа Хейли заявила, что поддержит его на выборах
Никки Хейли, скриншот видео

Бывший губернатор Южной Каролины, проигравшая Дональду Трампу республиканские праймериз в США, Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году.

Источник: Хейли, цитирует CNN

Прямая речь: "Трамп поступил бы разумно, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают поддерживать меня, а не считал, что они просто проголосуют за него.

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И я искренне надеюсь, что он так и сделает".

Детали: Хейли сказала, что Трамп "не был идеальным" в важных для нее вопросах, включая внешнюю политику, иммиграцию и экономику, но президент Джо Байден "был катастрофой".

"Поэтому я буду голосовать за Трампа", - сказала Хейли.

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Также она обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из гонки.

Что предшествовало: Ранее, во время праймериз, Хейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.

Темы: СШАвиборыТрамп
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