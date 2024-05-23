Росія просуває систему "співвітчизники" для подальшої агресії та гібридних операцій – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія просуває систему "співвітчизники за кордоном", щоб виправдати свою подальшу агресію та гібридні операції.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників".

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Деталі: Аналітики відзначають, що гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав, "співвітчизників", що проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці Євген Примаков заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню ТАСС, що Росспівробітництво розробляє програму "Електронна карта співвітчизника", яка дозволить "співвітчизникам" за кордоном отримувати доступ до державних послуг РФ, працювати в Росії і навіть подавати документи на отримання російського громадянства в майбутньому.

Примаков заявив, що Росія готується запустити пілотну версію програми в кількох сусідніх країнах і може почати видавати перші картки до кінця 2024 року.

За його оцінками, Росія має від 20 до 40 мільйонів "співвітчизників" за кордоном. Хоча вказують аналітики, незрозуміло, яке визначення поняття "співвітчизник за кордоном" використовує Примаков.

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У звіті додають, що молдовські та українські офіційні особи раніше попереджали, що чиновники РФ використовують "Русский дом" для просування російської пропаганди і проведення "підривної роботи" за кордоном.

Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника" щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "центри сертифікації" в осередках "Русского дома" по всьому світу, де "співвітчизники" зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подачі заявки.

Ключові висновки ISW за 22 травня:

Міністерство оборони Росії 21 травня запропонувало російському уряду переглянути морські кордони Росії в Балтійському морі, щоб ці кордони "відповідали сучасній географічній ситуації".

Представники Кремля і Міноборони Росії 22 травня заперечили, що Росія планує змінити морські кордони, але натякнули, що російський уряд розглядає можливість вжити певних "безпекових" заходів у Балтійському морі.

Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном під виглядом "захисту" російських співвітчизників.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив 22 травня, що розвідка США і Великої Британії має докази того, що Китай "зараз надає або буде надавати" летальну військову допомогу Росії, і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поставив цю заяву під сумнів.

Західні чиновники попередили, що російські спецслужби мають намір посилити диверсійну діяльність та інші гібридні операції проти країн-членів НАТО.

Космічне командування США повідомило 21 травня, що Росія нещодавно запустила протисупутникову зброю, і це останнє повідомлення про те, що Росія має намір розгорнути підривний протисупутниковий потенціал.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опосередковано звинуватив Росію і прямо звинуватив Білорусь у допомозі Азербайджану в підготовці до війни за Нагірний Карабах 2020 року на тлі погіршення вірмено-російських відносин.

Українські війська нещодавно відвоювали територію поблизу Вовчанська та Часового Яру, а російські війська незначно просунулися поблизу Вовчанська, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.

За повідомленнями, російські суди почали примусово госпіталізувати до психіатричних лікарень росіян, звинувачених у політичних злочинах, таких як поширення "фейкової" інформації про російських військових.