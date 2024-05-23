Россия продвигает систему "соотечественников" для дальнейшей агрессии и гибридных операций – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия продвигает систему "соотечественники за рубежом", чтобы оправдать свою дальнейшую агрессию и гибридные операции.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом как „защиты" российских соотечественников".

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Детали: Аналитики отмечают, что гендиректор Федерального агентства РФ по делам Содружества Независимых Государств, "соотечественников", проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию ТАСС, что Россотрудничество разрабатывает программу "Электронная карта соотечественника", которая позволит "соотечественникам" за рубежом получать доступ к государственным услугам РФ, работать в России и даже подавать документы на получение российского гражданства в будущем.

Примаков заявил, что Россия готовится запустить пилотную версию программы в нескольких соседних странах и может начать выдавать первые карточки до конца 2024 года.

По его оценкам, Россия имеет от 20 до 40 миллионов "соотечественников" за рубежом. Хотя указывают аналитики, непонятно, какое определение понятия "соотечественник за рубежом" использует Примаков.

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В отчете добавляют, что молдавские и украинские официальные лица ранее предупреждали, что чиновники РФ используют "Русский дом" для продвижения российской пропаганды и проведения "подрывной работы" за рубежом.

Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника" как минимум с 2021 года, но до сих пор не запустило программу, а в июне 2023 года Примаков заявил, что Россотрудничество планирует открыть "центры сертификации" в ячейках "Русского дома" по всему миру, где "соотечественники" смогут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявки.

Ключевые выводы ISW за 22 мая: