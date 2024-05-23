Россия продвигает систему "соотечественников" для дальнейшей агрессии и гибридных операций – ISW
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия продвигает систему "соотечественники за рубежом", чтобы оправдать свою дальнейшую агрессию и гибридные операции.
Источник: ISW
Дословно: "Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом как „защиты" российских соотечественников".
Детали: Аналитики отмечают, что гендиректор Федерального агентства РФ по делам Содружества Независимых Государств, "соотечественников", проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию ТАСС, что Россотрудничество разрабатывает программу "Электронная карта соотечественника", которая позволит "соотечественникам" за рубежом получать доступ к государственным услугам РФ, работать в России и даже подавать документы на получение российского гражданства в будущем.
Примаков заявил, что Россия готовится запустить пилотную версию программы в нескольких соседних странах и может начать выдавать первые карточки до конца 2024 года.
По его оценкам, Россия имеет от 20 до 40 миллионов "соотечественников" за рубежом. Хотя указывают аналитики, непонятно, какое определение понятия "соотечественник за рубежом" использует Примаков.
В отчете добавляют, что молдавские и украинские официальные лица ранее предупреждали, что чиновники РФ используют "Русский дом" для продвижения российской пропаганды и проведения "подрывной работы" за рубежом.
Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника" как минимум с 2021 года, но до сих пор не запустило программу, а в июне 2023 года Примаков заявил, что Россотрудничество планирует открыть "центры сертификации" в ячейках "Русского дома" по всему миру, где "соотечественники" смогут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявки.
Ключевые выводы ISW за 22 мая:
- Министерство обороны России 21 мая предложило российскому правительству пересмотреть морские границы России в Балтийском море, чтобы эти границы "соответствовали современной географической ситуации".
- Представители Кремля и Минобороны России 22 мая отрицали, что Россия планирует изменить морские границы, но намекнули, что российское правительство рассматривает возможность принять определенные "меры безопасности" в Балтийском море.
- Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом под видом "защиты" российских соотечественников.
- Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил 22 мая, что разведка США и Великобритании имеет доказательства того, что Китай "сейчас предоставляет или будет предоставлять" летальную военную помощь России, и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поставил это заявление под сомнение.
- Западные чиновники предупредили, что российские спецслужбы намерены усилить диверсионную деятельность и другие гибридные операции против стран-членов НАТО.
- Космическое командование США сообщило 21 мая, что Россия недавно запустила противоспутниковое оружие, и это последнее сообщение о том, что Россия намерена развернуть подрывной противоспутниковый потенциал.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян косвенно обвинил Россию и прямо обвинил Беларусь в помощи Азербайджану в подготовке к войне за Нагорный Карабах в 2020 году на фоне ухудшения армяно-российских отношений.
- Украинские войска недавно отвоевали территорию вблизи Волчанска и Часового Яра, а российские войска незначительно продвинулись вблизи Волчанска, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.
- По сообщениям, российские суды начали принудительно госпитализировать в психиатрические больницы россиян, обвиняемых в политических преступлениях, таких как распространение "фейковой" информации о российских военных.