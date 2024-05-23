ЗСУ відмінусували 1 330 окупантів, літак і 40 артсистем за добу
Четвер, 23 травня 2024, 07:48
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 330 окупантів, знищили 27 ББМ, 11 танків та літак.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 497 700 (+1 330) осіб,
- танків − 7 622 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 748 (+27) од,
- артилерійських систем − 12 860 (+40) од,
- РСЗВ − 1 077 (+0) од,
- засобів ППО − 813 (+1) од,
- літаків − 355 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 391 (+45) од,
- крилатих ракет − 2 209 (+1) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 513 (+71) од,
- спеціальної техніки − 2 094 (+4) од.
Дані уточнюються.