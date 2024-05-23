ЗСУ відмінусували 1 330 окупантів, літак і 40 артсистем за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 330 окупантів, знищили 27 ББМ, 11 танків та літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 497 700 (+1 330) осіб,

танків − 7 622 (+11) од,

бойових броньованих машин − 14 748 (+27) од,

артилерійських систем − 12 860 (+40) од,

РСЗВ − 1 077 (+0) од,

засобів ППО − 813 (+1) од,

літаків − 355 (+1) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 391 (+45) од,

крилатих ракет − 2 209 (+1) од,

кораблів/катерів − 27 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 513 (+71) од,

спеціальної техніки − 2 094 (+4) од.

Дані уточнюються.