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ЗСУ відмінусували 1 330 окупантів, літак і 40 артсистем за добу

Ірина БалачукЧетвер, 23 травня 2024, 07:48
ЗСУ відмінусували 1 330 окупантів, літак і 40 артсистем за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 330 окупантів, знищили 27 ББМ, 11 танків та літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 497 700 (+1 330) осіб,
  • танків − 7 622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 14 748 (+27) од,
  • артилерійських систем − 12 860 (+40) од,
  • РСЗВ − 1 077 (+0) од,
  • засобів ППО − 813 (+1) од,
  • літаків − 355 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 391 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 209 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 513 (+71) од,
  • спеціальної техніки − 2 094 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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