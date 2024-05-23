ВСУ отминусовали 1 330 оккупантов, самолет и 40 артсистем за сутки
Четверг, 23 мая 2024, 07:48
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 330 оккупантов, уничтожили 27 ББМ, 11 танков и самолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 497 700 (+1 330) человек,
- танков − 7 622 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 14 748 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 12 860 (+40) ед,
- РСЗО − 1 077 (+0) ед,
- средств ПВО − 813 (+1) ед,
- самолетов − 355 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 391 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 209 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 513 (+71) ед,
- специальной техники − 2 094 (+4) ед.
Данные уточняются.