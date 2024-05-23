Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ВСУ отминусовали 1 330 оккупантов, самолет и 40 артсистем за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 23 мая 2024, 07:48
ВСУ отминусовали 1 330 оккупантов, самолет и 40 артсистем за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 330 оккупантов, уничтожили 27 ББМ, 11 танков и самолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 497 700 (+1 330) человек,
  • танков − 7 622 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 748 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 12 860 (+40) ед,
  • РСЗО − 1 077 (+0) ед,
  • средств ПВО − 813 (+1) ед,
  • самолетов − 355 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 391 (+45) ед,
  • крылатых ракет − 2 209 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 513 (+71) ед,
  • специальной техники − 2 094 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
потери в войне
Генштаб: Силы обороны сбили вражеский штурмовик Су-25 на Покровском направлении
Потери РФ в войне превысили 496 тысяч в живой силе
Пограничники уничтожили две российские лодки на южном направлении
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: