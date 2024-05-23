Україна відзначає День Героїв: Буданов оприлюднив звернення
23 травня Україна відзначає День Героїв та шановує людей, які стали міцним щитом української волі, опорою її суверенітету і незалежності.
Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у відеозверненні
Пряма мова: "З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Під час національно-визвольної боротьби 20 століття українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити.
Від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду – є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне – у колі вільних демократичних народів.
Військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці. Усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, – вартують найвищої пошани і визнання".
Деталі: Буданов наголосив: кожен ворог, який наступає на принципи і волю українців, заплатить за це найвищу ціну.
Довідково: День Героїв – день борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі, нинішніх захисників України.
Як зазначає "Армія Inform", ідея пам’ятної дати, яка б вшановувала борців-героїв, зародилася в національно-визвольному русі під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого Великого збору ОУН у квітні 1941 року. Згодом День Героїв відзначала українська діаспора. У незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати ширше після нападу Росії у 2014 році.