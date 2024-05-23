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Україна відзначає День Героїв: Буданов оприлюднив звернення

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 09:33
Україна відзначає День Героїв: Буданов оприлюднив звернення
ілюстрація ГУР

23 травня Україна відзначає День Героїв та шановує людей, які стали міцним щитом української волі, опорою її суверенітету і незалежності.

Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у відеозверненні

Пряма мова: "З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Під час національно-визвольної боротьби 20 століття українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити.

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Від минулого до тепер Герої України об’єднані єдиним духом. Кожен день в бою за правду – є важким випробовуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України непохитне – у колі вільних демократичних народів.

Військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці. Усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, – вартують найвищої пошани і визнання".

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Деталі: Буданов наголосив: кожен ворог, який наступає на принципи і волю українців, заплатить за це найвищу ціну.

Довідково: День Героїв – день борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО/ООС на Донбасі, нинішніх захисників України.

Як зазначає "Армія Inform", ідея пам’ятної дати, яка б вшановувала борців-героїв, зародилася в національно-визвольному русі під час Другої світової війни. Її запровадили постановою другого Великого збору ОУН у квітні 1941 року. Згодом День Героїв відзначала українська діаспора. У незалежній Україні День Героїв 23 травня стали відзначати ширше після нападу Росії у 2014 році.

Теми: святкуваннявійнаГУР
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