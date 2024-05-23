Украина отмечает День Героев: Буданов обнародовал обращение
23 мая Украина отмечает День Героев и отдает дань людям, которые стали крепким щитом украинской воли, опорой ее суверенитета и независимости.
Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в видеообращении
Прямая речь: "Со времен Киевской Руси и Казачества украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. Этот путь нужно завершить. На нашу долю выпало это сделать.
От прошлого до сих пор Герои Украины объединены единым духом. Каждый день в бою за правду является тяжелым испытанием силы, мужества и веры. Но несмотря на все испытания, будущее Украины непоколебимо - в кругу свободных демократических народов.
Военные, полицейские, пограничники, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы. Все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, – достойны наивысшего уважения и признания".
Детали: Буданов отметил: каждый враг, который наступает на принципы и волю украинцев, заплатит за это самую высокую цену.
Справка: День Героев - день борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и до участников Революции Достоинства, бойцов АТО/ООС на Донбассе, нынешних защитников Украины.
Как отмечает "Армія Inform", идея памятной даты, которая бы чествовала борцов-героев, зародилась в национально-освободительном движении во время Второй мировой войны. Ее ввели постановлением второго Большого сбора ОУН в апреле 1941 года. Впоследствии День Героев отмечала украинская диаспора. В независимой Украине День Героев 23 мая стали отмечать шире после нападения России в 2014 году.