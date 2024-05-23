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Украина отмечает День Героев: Буданов обнародовал обращение

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 09:33
Украина отмечает День Героев: Буданов обнародовал обращение
иллюстрация ГУР

23 мая Украина отмечает День Героев и отдает дань людям, которые стали крепким щитом украинской воли, опорой ее суверенитета и независимости.

Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в видеообращении

Прямая речь: "Со времен Киевской Руси и Казачества украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. Этот путь нужно завершить. На нашу долю выпало это сделать.

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От прошлого до сих пор Герои Украины объединены единым духом. Каждый день в бою за правду является тяжелым испытанием силы, мужества и веры. Но несмотря на все испытания, будущее Украины непоколебимо - в кругу свободных демократических народов.

Военные, полицейские, пограничники, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы. Все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, – достойны наивысшего уважения и признания".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Буданов отметил: каждый враг, который наступает на принципы и волю украинцев, заплатит за это самую высокую цену.

Справка: День Героев - день борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и до участников Революции Достоинства, бойцов АТО/ООС на Донбассе, нынешних защитников Украины.

Как отмечает "Армія Inform", идея памятной даты, которая бы чествовала борцов-героев, зародилась в национально-освободительном движении во время Второй мировой войны. Ее ввели постановлением второго Большого сбора ОУН в апреле 1941 года. Впоследствии День Героев отмечала украинская диаспора. В независимой Украине День Героев 23 мая стали отмечать шире после нападения России в 2014 году.

Темы: празднованиявойнаГУР
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