Норвегія забороняє в'їзд для туристів з Росії

Уряд Норвегії вирішив заборонити в'їзд до країни громадян РФ, якщо метою поїздки є туризм чи інші несуттєві поїздки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення норвезького уряду

Дослівно з повідомлення: "Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в'їзді до Норвегії.

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Громадянам Росії, які прибувають до Норвегії з туристичною та іншою метою не першорядної важливості, буде відмовлено у в'їзді до Норвегії під час перетину кордону. Посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди".

Деталі: Винятки надаватимуть в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюють або навчаються в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

Зміни набувають чинності з 29 травня.

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Уряд Норвегії нагадує, що він змінив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. Наразі умови в'їзду стають ще жорсткішими.

Пряма мова міністерки юстиції та надзвичайних ситуацій Емілії Енгер Мель: "Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькій лінії щодо того, щоб бути разом із союзниками та партнерами у протидії незаконній загарбницькій війні Росії проти України".

Передісторія:

У Норвегії раніше також повідомляли про суд над чоловіком, який запустив безпілотник під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні.

Протягом осені 2022 року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона.

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