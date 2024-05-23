Норвегия запрещает въезд для туристов из России

Правительство Норвегии решило запретить въезд в страну граждан РФ, если целью поездки является туризм или другие несущественные поездки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение норвежского правительства

Дословно из сообщения: "Изменение правил означает, что российским гражданам, на которых распространяется действие инструкции, полицией может быть отказано во въезде в Норвегию.

Реклама:

Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения".

Детали: Исключения будут предоставлять в отдельных случаях, например, для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также для граждан России, которые работают или учатся в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

Изменения вступают в силу с 29 мая.

ВИДЕО ДНЯ

Правительство Норвегии напоминает, что оно изменило практику выдачи виз для россиян весной 2022 года, и после этого туристические визы для россиян, как правило, не выдаются. Сейчас условия въезда становятся еще более жесткими.

Прямая речь министра юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилии Энгер Мель: "Решение об ужесточении правил въезда соответствует норвежской линии в том, чтобы быть вместе с союзниками и партнерами в противодействии незаконной захватнической войне России против Украины".

Предыстория:

В Норвегии ранее также сообщали о суде над мужчиной, который запустил беспилотник во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре.

В течение осени 2022 года в Норвегии задержали нескольких россиян, которые осуществляли несанкционированную съемку с дрона.

Больше читайте в статье: Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии