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Ситуація на кордоні з РФ залишається непростою: прикордонники уточнили дані по Сумщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 10:27
Ситуація на кордоні з РФ залишається непростою: прикордонники уточнили дані по Сумщині
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Росія зосередила на Сумському напрямку певні сили, яких недостатньо для удару стратегічного рівня, однак не можна виключати, що ворог не спробує активізувати свої дії, як це відбувається зараз на Харківщині.

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 23 травня

"Ситуація на кордоні залишається непростою. Бо, власне, маємо підступного ворога, в якого достатньо сил і засобів, щоб продовжувати свою агресію проти України.

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Але якщо говорити про Сумщину станом на зараз, то ми не фіксуємо у ворога достатньо сил, які б дозволили йому досягти якихось стратегічних цілей, щоб глибоко просунутися вглиб території України, якщо вони повторно спробують зайти. Але звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж не спробують вчинити якісь дії, які ми зараз бачимо по Харківському напрямку. Саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони в тому числі й на цей напрямок… Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент".

Деталі: Як відомо, ворог часто застосовує захід ДРГ на територію України по Сумському напрямку, а також щоденно обстрілює з різноманітного озброєння прикордоння області.

Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
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