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Ситуация на границе с РФ остается непростой: пограничники уточнили данные по Сумской области

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 10:27
Ситуация на границе с РФ остается непростой: пограничники уточнили данные по Сумской области
Андрей Демченко. фото медиацентра «Украина-Укринформ»

Россия сосредоточила на Сумском направлении определенные силы, которых недостаточно для удара стратегического уровня, однако нельзя исключать, что враг не попытается активизировать свои действия, как это происходит сейчас на Харьковщине.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 23 мая

"Ситуация на границе остается непростой. Потому что, собственно, имеем коварного врага, у которого достаточно сил и средств, чтобы продолжать свою агрессию против Украины.

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Но если говорить о Сумской области по состоянию на сейчас, то мы не фиксируем у врага достаточно сил, которые бы позволили ему достичь каких-то стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться вглубь территории Украины, если они повторно попытаются зайти. Но конечно, нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же не попытаются совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим по Харьковскому направлению. Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление... Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент".

Детали: Как известно, враг часто применяет заход ДРГ на территорию Украины по Сумскому направлению, а также ежедневно обстреливает из различного вооружения приграничье области.

Темы: Сумская областьвойнаПограничная служба
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