Ситуация на границе с РФ остается непростой: пограничники уточнили данные по Сумской области
Россия сосредоточила на Сумском направлении определенные силы, которых недостаточно для удара стратегического уровня, однако нельзя исключать, что враг не попытается активизировать свои действия, как это происходит сейчас на Харьковщине.
Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 23 мая
"Ситуация на границе остается непростой. Потому что, собственно, имеем коварного врага, у которого достаточно сил и средств, чтобы продолжать свою агрессию против Украины.
Но если говорить о Сумской области по состоянию на сейчас, то мы не фиксируем у врага достаточно сил, которые бы позволили ему достичь каких-то стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться вглубь территории Украины, если они повторно попытаются зайти. Но конечно, нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же не попытаются совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим по Харьковскому направлению. Именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны в том числе и на это направление... Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций в любой момент".
Детали: Как известно, враг часто применяет заход ДРГ на территорию Украины по Сумскому направлению, а также ежедневно обстреливает из различного вооружения приграничье области.