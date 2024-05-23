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МЗС Польщі про прохання України збивати ракети РФ: це питання для дискусії

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 23 травня 2024, 11:19
МЗС Польщі про прохання України збивати ракети РФ: це питання для дискусії
Фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що прохання України збивати російські ракети з території країн НАТО є питанням для обговорення.

Джерело: речник МЗС Польщі Павел Вронський в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вронський зазначив, що Україна справді просить сусідів, аби вони збивали ворожі ракети зі своєї території.

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"Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією", – сказав Вронський.

Він зазначив, що це питання для дискусії, і додав, що потенційне збиття ракет пов'язане з низкою передумов. 

"Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі", – сказав він.

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Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про прохання Києва до союзників збивати російські ракети зі своєї території та зазначив, що якщо вони не хочуть цього робити – є альтернатива. 

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters наполіг, що держави НАТО могли б збивати російські ракети над Україною.

Раніше президент висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.

Теми: Росіяракетний удар
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