МИД Польши о просьбе Украины сбивать ракеты РФ: это вопрос для дискуссии

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что просьба Украины сбивать российские ракеты с территории стран НАТО является вопросом для обсуждения.

Источник: представитель МИД Польши Павел Вронский в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вронский отметил, что Украина действительно просит соседей, чтобы они сбивали вражеские ракеты со своей территории.

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"Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, которые пролетают над украинской территорией", - сказал Вронский.

Он отметил, что это вопрос для дискуссии, и добавил, что потенциальное сбивание ракет связано с рядом предпосылок.

"Например, технические, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе", – сказал он.

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Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе Киева к союзникам сбивать российские ракеты со своей территории и отметил, что если они не хотят этого делать – есть альтернатива.

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters настоял, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее президент выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, но боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.