Росіяни вдарили по Харкову: 7 загиблих і 20 поранених, влучили у друкарню

23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 20 постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, поліція Харківської області, УП.Культура, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, ДСНС

Пряма мова: "Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали".

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Деталі: Очільник ОВА зазначає, що окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Також, за словами Синєгубова, армія РФ вдарила по Золочеву, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Крім того, медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок російських обстрілів у Люботині.

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Оновлено: О 11.24 Синєгубов повідомив, що в Харкові окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком.

Директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво. У коментарі УП.Культура Орлова уточнила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки видавництва. За її словами, через велику пожежу наразі неможливо встановити місце перебування деяких людей.

Фото: Харківська ОВА

Також Синєгубов написав, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 6, також відомо про одного загиблого.

Мер міста додав, що росіяни влучили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Фото: Харківська ОВА

"Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцеперебування ще трьох неможливо встановити через велику пожежу".

Пізніше Терехов написав, що кількість загиблих зросла до двох. Ще одну людину шукають.

Оновлено о 11.34: Терехов повідомив, що на місці ще одного удару російської ракети виявили тіло ще одного загиблого, ще одного постраждалого забрала швидка.

Фото: Харківська ОВА

Згодом Синєгубов написав, що солдати РФ завдали щонайменше 15 ударів по Харківщині. Внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місцеперебування ще двох встановлюється.

Оновлено о 12.27: мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих та постраждалих зросла.

"За оновленими даними - пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених".

Фото: Харківська ОВА

Через кілька хвилин Синєгубов додав, що у Харкові відомо вже про 6 загиблих та 11 поранених.

О 12.38 поліція Харківської області уточнила, що росіяни били по місту ракетами С-300 або С-400. Після вилучення уламків вид озброєння буде встановлений остаточно. Наразі поліція працює на місці влучання.

Фото: Харківська ОВА

"Під завалами, ймовірно, можуть перебувати двоє громадян. Триває розбір завалів та пошук постраждалих".

Оновлено о 12:50: Очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16. Влучання зафіксували у Холодногірському та Основ‘янському районах Харкова.

Фото: Харківська ОВА

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков уточнив, що на територію друкарні в Основʼянському районі Харкова влучили дві російські ракети. Під час атаки там було понад 50 працівників. З них 6 загинули, ще 16 дістали поранень.

О 13:35 Синєгубов повідомив, що до 7 збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову.

Згодом Харківська обласна прокуратура уточнила, що з 10:30 армія РФ завдала серію ударів ракетами типу С-300 та С-400 по Харкову та Люботину. У Харкові влучили на територію друкарні, внаслідок чого загинули 7 людей, ще 16 постраждали. За інформацією прокуратури, усі постраждалі — працівники підприємства. Наразі триває розбір завалів.

фото: Харківська обласна прокуратура

Також окупанти пошкодили обʼєкти транспортної інфраструктури у Холодногірському районі. У Люботині загарбники влучили в чентральну частину міста, внаслідок чого постраждали 8 людей. Також росіяни пошкодили парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури.

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Оновлено о 15.50: Рятувальники повідомили, що кількість постраждали зросла до 20.