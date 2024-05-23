Россияне ударили по Харькову: 7 погибших и 20 раненых, попали в типографию

23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 20 пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, полиция Харьковской области, УП.Культура, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, ГСЧС

Прямая речь: "Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских лиц пострадали".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отмечает, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре города. Также, по словам Синегубова, армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.

Кроме того, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате российских обстрелов в Люботине.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 11.24 Синегубов сообщил, что в Харькове оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.

Директор издательства "Vivat" Юлия Орлова подтвердила, что речь идет именно об их издательстве. В комментарии УП.Культура Орлова уточнила, что попадание произошло в типографию "Фактор-Друк", в которой в основном печатаются книги издательства. По ее словам, из-за большого пожара пока невозможно установить местонахождение некоторых людей.

Фото: Харьковская ОВА

Также Синегубов написал, что количество пострадавших внаслилок атаки возросло до 6, также известно об одном погибшем.

Мэр города добавил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.

Фото: Харьковская ОВА

"Еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации там один погибший, шестеро раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара".

Обновлено В 11.34: Терехов сообщил, что на месте еще одного удара российской ракеты обнаружили тело еще одного погибшего, еще одного пострадавшего забрала скорая.

Фото: Харьковская ОВА

Впоследствии Синегубов написал, что солдаты РФ нанесли не менее 15 ударов по Харьковской области. В результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух устанавливается.

Обновлено в 12.27: мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество погибших и пострадавших возросло.

"По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых".

Фото: Харьковская ОВА

Через несколько минут Синегубов добавил, что в Харькове известно уже о 6 погибших и 11 раненых.

В 12.38 полиция Харьковской области уточнила, что россияне били по городу ракетами С-300 или С-400. После изъятия обломков вид вооружения будет установлен окончательно. Сейчас полиция работает на месте попадания.

Фото: Харьковская ОВА

"Под завалами, вероятно, могут находиться двое граждан. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших".

Обновлено в 12:50: Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 16. Попадания зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах Харькова.

Фото: Харьковская ОВА

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков уточнил, что на территорию типографии в Основянском районе Харькова попали две российские ракеты. Во время атаки там было более 50 сотрудников. Из них 6 погибли, еще 16 получили ранения.

В 13:35 Синегубов сообщил, что до 7 увеличилось количество погибших в результате российской атаки по Харькову.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что с 10:30 армия РФ нанесла серию ударов ракетами типа С-300 и С-400 по Харькову и Люботину. В Харькове попали на территорию типографии, в результате чего погибли 7 человек, еще 16 пострадали. По информации прокуратуры, все пострадавшие - работники предприятия. Сейчас продолжается разбор завалов.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также оккупанты повредили объекты транспортной инфраструктуры в Холодногорском районе. В Люботине захватчики попали в центральную часть города, в результате чего пострадали 8 человек. Также россияне повредили парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обновлено в 15.50: Спасатели сообщили, что количество пострадавших возросло до 20.