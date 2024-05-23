Россияне ударили по Харькову: 7 погибших и 20 раненых, попали в типографию
23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе. В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 20 пострадали.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, полиция Харьковской области, УП.Культура, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, ГСЧС
Прямая речь: "Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских лиц пострадали".
Детали: Глава ОВА отмечает, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре города. Также, по словам Синегубова, армия РФ ударила по Золочеву, в результате чего пострадали два человека.
Кроме того, медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате российских обстрелов в Люботине.
Обновлено: В 11.24 Синегубов сообщил, что в Харькове оккупанты ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью.
Директор издательства "Vivat" Юлия Орлова подтвердила, что речь идет именно об их издательстве. В комментарии УП.Культура Орлова уточнила, что попадание произошло в типографию "Фактор-Друк", в которой в основном печатаются книги издательства. По ее словам, из-за большого пожара пока невозможно установить местонахождение некоторых людей.
Также Синегубов написал, что количество пострадавших внаслилок атаки возросло до 6, также известно об одном погибшем.
Мэр города добавил, что россияне попали по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города.
"Еще один удар пришелся по частному предприятию. По предварительной информации там один погибший, шестеро раненых, местонахождение еще троих невозможно установить из-за большого пожара".
Обновлено В 11.34: Терехов сообщил, что на месте еще одного удара российской ракеты обнаружили тело еще одного погибшего, еще одного пострадавшего забрала скорая.
Впоследствии Синегубов написал, что солдаты РФ нанесли не менее 15 ударов по Харьковской области. В результате удара по Харькову четыре человека погибли. Местонахождение еще двух устанавливается.
Обновлено в 12.27: мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество погибших и пострадавших возросло.
"По обновленным данным - пятеро погибших и девять раненых".
Через несколько минут Синегубов добавил, что в Харькове известно уже о 6 погибших и 11 раненых.
В 12.38 полиция Харьковской области уточнила, что россияне били по городу ракетами С-300 или С-400. После изъятия обломков вид вооружения будет установлен окончательно. Сейчас полиция работает на месте попадания.
"Под завалами, вероятно, могут находиться двое граждан. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших".
Обновлено в 12:50: Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 16. Попадания зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах Харькова.
Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков уточнил, что на территорию типографии в Основянском районе Харькова попали две российские ракеты. Во время атаки там было более 50 сотрудников. Из них 6 погибли, еще 16 получили ранения.
В 13:35 Синегубов сообщил, что до 7 увеличилось количество погибших в результате российской атаки по Харькову.
Впоследствии Харьковская областная прокуратура уточнила, что с 10:30 армия РФ нанесла серию ударов ракетами типа С-300 и С-400 по Харькову и Люботину. В Харькове попали на территорию типографии, в результате чего погибли 7 человек, еще 16 пострадали. По информации прокуратуры, все пострадавшие - работники предприятия. Сейчас продолжается разбор завалов.
Также оккупанты повредили объекты транспортной инфраструктуры в Холодногорском районе. В Люботине захватчики попали в центральную часть города, в результате чего пострадали 8 человек. Также россияне повредили парк, автомобили, магазины и объекты транспортной инфраструктуры.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Обновлено в 15.50: Спасатели сообщили, что количество пострадавших возросло до 20.