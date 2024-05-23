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Обшук у працівника НАБУ: Бюро каже, що саме впорається із розслідуванням

Олександр ШумілінЧетвер, 23 травня 2024, 12:04
Обшук у працівника НАБУ: Бюро каже, що саме впорається із розслідуванням
Фото: УП

Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб розслідувати справу, в рамках якої у середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції провели обшуки у представника НАБУ.

Джерело: повідомлення НАБУ

Деталі: В НАБУ заявили, що їхнє Управління внутрішнього контролю розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

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Дослівно: "Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.

НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва".
  • У САП заявили, що до обшуку залучили Нацполіцію через "недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ".

Теми: НАБУ
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