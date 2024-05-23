Обшук у працівника НАБУ: Бюро каже, що саме впорається із розслідуванням

Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб розслідувати справу, в рамках якої у середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції провели обшуки у представника НАБУ.

Джерело: повідомлення НАБУ

Деталі: В НАБУ заявили, що їхнє Управління внутрішнього контролю розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

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Дослівно: "Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.

НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування і чекає від наших основних партнерів такого ж підходу".

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