Обыск у работника НАБУ: Бюро говорит, что само справится с расследованием
Четверг, 23 мая 2024, 12:04
Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы расследовать дело, в рамках которого в среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции провели обыски у представителя НАБУ.
Источник: сообщение НАБУ
Детали: В НАБУ заявили, что их Управление внутреннего контроля начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.
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Дословно: "Доводим до сведения коллег в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.
НАБУ всегда гарантирует независимое, беспристрастное и всестороннее досудебное расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле по "большой стройке".
- В САП заявили, что к обыску привлекли Нацполицию из-за "недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ".