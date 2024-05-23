Обыск у работника НАБУ: Бюро говорит, что само справится с расследованием

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы расследовать дело, в рамках которого в среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции провели обыски у представителя НАБУ.

Источник: сообщение НАБУ

Детали: В НАБУ заявили, что их Управление внутреннего контроля начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

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Дословно: "Доводим до сведения коллег в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.

НАБУ всегда гарантирует независимое, беспристрастное и всестороннее досудебное расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода".

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