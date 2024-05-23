Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Обыск у работника НАБУ: Бюро говорит, что само справится с расследованием

Александр ШумилинЧетверг, 23 мая 2024, 12:04
Обыск у работника НАБУ: Бюро говорит, что само справится с расследованием
Фото: УП

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы расследовать дело, в рамках которого в среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции провели обыски у представителя НАБУ.

Источник: сообщение НАБУ

Детали: В НАБУ заявили, что их Управление внутреннего контроля начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Реклама:

Дословно: "Доводим до сведения коллег в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.

НАБУ всегда гарантирует независимое, беспристрастное и всестороннее досудебное расследование и ждет от наших основных партнеров такого же подхода".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле по "большой стройке".
  • В САП заявили, что к обыску привлекли Нацполицию из-за "недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ".

Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
НАБУ
"Слив информации в деле большого строительства": к сотруднику НАБУ пришли с обысками – источники
НАБУ и САП раскрыли детали подозрения экс-заместителю Ермака Смирнову
Смирнов прокомментировал подозрение от НАБУ: "Вручение и обыск состоялись быстро и деликатно"
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: