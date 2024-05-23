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"Саакашвілі проти Грузії": колишній президент програв справу в ЄСПЛ

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 23 травня 2024, 12:14
Саакашвілі проти Грузії: колишній президент програв справу в ЄСПЛ
колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. фото: Getty Images

23 травня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив, що не знайшли підстав для сумнівів у справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду

Деталі: Справа "Саакашвілі проти Грузії" (заяви № 6232/20 та № 22394/20) стосувалася двох окремих груп кримінальних проваджень, порушених проти колишнього президента Грузії.

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Перша група проваджень стосувалася нападу у 2005 році на члена парламенту, а друга – помилування у 2008 році чотирьох колишніх високопосадовців Міністерства внутрішніх справ, засуджених за вбивство. Обидва провадження відбулися після того, як у 2012 році новосформований уряд офіційно оголосив, що розслідування злочинів минулого буде ключовим пріоритетом.

У сьогоднішньому рішенні у цій справі Європейський суд з прав людини постановив одноголосно, що не було порушень статті 6 §§ 1 і 3 (d) (право на справедливий судовий розгляд / право на присутність і допит свідків) Європейської конвенції з прав людини щодо способу, в який національні суди розглядали докази проти Саакашвілі, або щодо передбачуваної відсутності незалежності або неупередженості судді, який розглядав другу кримінальну справу проти нього.

Також суд 5 голосами проти 2 вирішив, що не було порушень статті 7 (відсутність покарання без закону) Європейської конвенції.

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"За конкретних обставин справи пан Саакашвілі міг обґрунтовано передбачити, що використання свого права помилування для спотворення процесу правосуддя у справі про вбивство призведе до його кримінальної відповідальності за грузинським законодавством", – йдеться у повідомленні суду.

Суд також відхилив як неприйнятні скарги Саакашвілі за статтею 18 (обмеження на використання обмежень прав) Конвенції. ЄСПЛ встановив, що він не обґрунтував своє твердження про наявність прихованого мотиву – перешкоджання його участі в грузинській політиці – за його кримінальним переслідуванням.

"У зв'язку з цим суд взяв до уваги, що обвинувачення, висунуті проти пана Саакашвілі, були серйозними та обґрунтованими, що в матеріалах справи містилася значна кількість як прямих, так і непрямих доказів проти нього, що національні суди провели повністю змагальний процес, під час якого його адвокат мав можливість допитати всіх основних свідків та іншим чином оскаржити докази проти нього, і що, перш за все, судові рішення були належним чином вмотивованими", – заявив ЄСПЛ.

Нагадаємо: Торік Європейський суд з прав людини відхилив як неприйнятний позов Саакашвілі проти України, в якому він вимагав визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й видворення.

Також ЄСПЛ відмовився від розгляду скарги Саакашвілі на неналежне поводження з ним у грузинській в'язниці.

Теми: ГрузіяЄСПЛСаакашвілі
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