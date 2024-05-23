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"Саакашвили против Грузии": бывший президент проиграл дело в ЕСПЧ

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 23 мая 2024, 12:14
Саакашвили против Грузии: бывший президент проиграл дело в ЕСПЧ
бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. фото: Getty Images

23 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что не нашли оснований для сомнений в справедливости уголовного производства против бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Детали: Дело "Саакашвили против Грузии" (заявления № 6232/20 и № 22394/20) касалось двух отдельных групп уголовных производств, возбужденных против бывшего президента Грузии.

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Первая группа производств касалась нападения в 2005 году на члена парламента, а вторая – помилования в 2008 году четырех бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел, осужденных за убийство. Оба производства произошли после того, как в 2012 году новосформированное правительство официально объявило, что расследование преступлений прошлого будет ключевым приоритетом.

В сегодняшнем решении по этому делу Европейский суд по правам человека постановил единогласно, что не было нарушений статьи 6 §§ 1 и 3 (d) (право на справедливое судебное разбирательство / право на присутствие и допрос свидетелей) Европейской конвенции по правам человека относительно способа, которым национальные суды рассматривали доказательства против Саакашвили, или относительно предполагаемого отсутствия независимости, или беспристрастности судьи, рассматривавшего второе уголовное дело против него.

Также суд пятью голосами против двух решил, что не было нарушений статьи 7 (отсутствие наказания без закона) Европейской конвенции.

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"При конкретных обстоятельствах дела господин Саакашвили мог обоснованно предположить, что использование своего права помилования для искажения процесса правосудия по делу об убийстве приведет к его уголовной ответственности по грузинскому законодательству", – говорится в сообщении суда.

Суд также отклонил как неприемлемые жалобы Саакашвили по статье 18 (ограничение на использование ограничений прав) Конвенции. ЕСПЧ установил, что он не обосновал свое утверждение о наличии скрытого мотива – препятствование его участию в грузинской политике – за его уголовным преследованием.

"В связи с этим суд принял во внимание, что обвинения, выдвинутые против господина Саакашвили, были серьезными и обоснованными, что в материалах дела содержалось значительное количество как прямых, так и косвенных доказательств против него, что национальные суды провели полностью состязательный процесс, во время которого его адвокат имел возможность допросить всех основных свидетелей и иным образом оспорить доказательства против него, и что, прежде всего, судебные решения были должным образом мотивированными", – заявил ЕСПЧ.

Напомним: В прошлом году Европейский суд по правам человека отклонил как неприемлемый иск Саакашвили против Украины, в котором он требовал признать нарушение его прав из-за лишения украинского гражданства и выдворения.

Также ЕСПЧ отказался от рассмотрения жалобы Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме.

Темы: ГрузияЕСПЧСаакашвили
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