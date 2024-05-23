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Путін відправився до Білорусі на зустріч з Лукашенком

Олександр ШумілінЧетвер, 23 травня 2024, 12:30
Путін відправився до Білорусі на зустріч з Лукашенком
Фото: Getty Images

Очільник Росії Володимир Путін 23 травня відвідає Білорусь і ввечері зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За словами Пєскова 23 травня очікується "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

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У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів "заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного".

Теми: ПутінБілорусь
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