Путін відправився до Білорусі на зустріч з Лукашенком

Очільник Росії Володимир Путін 23 травня відвідає Білорусь і ввечері зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За словами Пєскова 23 травня очікується "велике спілкування" Путіна і Лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Реклама:

У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів "заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного".