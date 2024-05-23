Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко

Глава России Владимир Путин 23 мая посетит Беларусь и вечером встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: По словам Пескова 23 мая ожидается "большое общение" Путина и Лукашенко в Минске, а 24 мая "будет целый день этого самого официального визита".

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В пресс-службе Кремля заявили, что во время переговоров "запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня".