Клименко показав наслідки ударів РФ по Харкову 23 травня

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожих обстрілів Харкова, наразі відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих людей.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в соцмережах, відео ДСНС

Деталі: Міністр підтвердив, що внаслідок російських ударів станом на 14 годину 23 травня загинуло 7 та постраждало 17 людей.

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Пряма мова Клименка: "Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих.

Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини Росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу".