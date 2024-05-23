Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Клименко показав наслідки ударів РФ по Харкову 23 травня

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 14:31
Клименко показав наслідки ударів РФ по Харкову 23 травня
фото ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожих обстрілів Харкова, наразі відомо про 7 загиблих та 17 постраждалих людей.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в соцмережах, відео ДСНС

Деталі: Міністр підтвердив, що внаслідок російських ударів станом на 14 годину 23 травня загинуло 7 та постраждало 17 людей.

Реклама:



Пряма мова Клименка: "Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих.

Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини Росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу".

Теми: ХарківДСНСМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Харків
ОВА: Харків знову під ударами окупантів, у Дергачах поранені після прильотів
Зеленський про нову атаку на Харків: В України недостатньо ППО, і це – слабкість світу
Росіяни вдарили по Харкову: 7 загиблих і 16 поранених, влучили у друкарню
Останні новини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: