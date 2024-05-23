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Клименко показал последствия ударов РФ по Харькову 23 мая

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 14:31
Клименко показал последствия ударов РФ по Харькову 23 мая
фото ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеских обстрелов Харькова, известно о 7 погибших и 17 пострадавших людях.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в соцсетях, видео ГСЧС

Детали: Министр подтвердил, что в результате российских ударов по состоянию на 14 часов 23 мая погибли 7 и пострадали 17 человек.

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Прямая речь Клименко: "Харьковская область. Наши экстренные службы, как всегда, первые на местах обстрелов. ГСЧС борются с масштабным пожаром, вместе с полицией спасают пострадавших.

Спасибо каждому, кто помогает людям, укрощает пламя, фиксирует очередные военные преступления России. Благодарен нашим Героям за стойкость в противостоянии коварному врагу".

Темы: ХарьковГСЧСМВД
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