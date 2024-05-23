Більше 80% жителів ЄС згодні приймати біженців з України - опитування

За даними опитування Eurobarometer, в умовах російської агресії проти України 87% жителів держав ЄС згодні з наданням гуманітарної підтримки постраждали від війни українцям і 83% згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Eurobarometer

Деталі: Також згідно з опитуванням 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.

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Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військової техніки в Україну.

Серед останніх криз найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє, мало вторгнення Росії в Україну (42%). Далі йдуть пандемія та інші кризи у сфері охорони здоров'я (34%), економічна і фінансова криза (23%).

Війна в Україні розглядається в списку з п'ятнадцяти питань як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед ЄС.

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В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС.

За даними цього ж опитування, абсолютна більшість жителів ЄС хочуть, аби на рівні Євросоюзу посилилася співпраця в оборонній сфері.

Як відомо, у наступній Єврокомісії може з’явитися посада комісара з питань оборони. Цю ідею підтримала президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, яка переобирається на другий термін.