Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Більше 80% жителів ЄС згодні приймати біженців з України - опитування

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 травня 2024, 14:44
Більше 80% жителів ЄС згодні приймати біженців з України - опитування
Фото: Getty Images

За даними опитування Eurobarometer, в умовах російської агресії проти України 87% жителів держав ЄС згодні з наданням гуманітарної підтримки постраждали від війни українцям і 83% згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Eurobarometer

Деталі: Також згідно з опитуванням 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.

Реклама:

Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військової техніки в Україну.

Серед останніх криз найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє, мало вторгнення Росії в Україну (42%). Далі йдуть пандемія та інші кризи у сфері охорони здоров'я (34%), економічна і фінансова криза (23%).

Війна в Україні розглядається в списку з п'ятнадцяти питань як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед ЄС. 

ВІДЕО ДНЯ

В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС. 

За даними цього ж опитування, абсолютна більшість жителів ЄС хочуть, аби на рівні Євросоюзу посилилася співпраця в оборонній сфері. 

Як відомо, у наступній Єврокомісії може з’явитися посада комісара з питань оборони. Цю ідею підтримала президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, яка переобирається на другий термін.

Теми: ЄСУкраїнабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
ЄС
Три країни виступають проти санкцій ЄС щодо "тіньового флоту" Росії - FT
ЗМІ: Посли ЄС схвалили нові санкції проти причетних до смерті Навального
Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії на вступ в ЄС – ЗМІ
Останні новини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: