Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Более 80% жителей ЕС согласны принимать беженцев из Украины - опрос

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 23 мая 2024, 14:44
Более 80% жителей ЕС согласны принимать беженцев из Украины - опрос
Фото: Getty Images

По данным опроса Eurobarometer, в условиях российской агрессии против Украины 87% жителей государств ЕС согласны с оказанием гуманитарной поддержки пострадавшим от войны украинцам и 83% согласны с приемом в ЕС людей, которые бегут от войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Eurobarometer

Детали: Также согласно опросу 72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 70% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Реклама:

Шесть из десяти одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и финансирование Евросоюзом закупки и поставки военной техники в Украину.

Среди последних кризисов наибольшее влияние на то, как граждане ЕС смотрят в будущее, имело вторжение России в Украину (42%). Далее следуют пандемия и другие кризисы в сфере здравоохранения (34%), экономический и финансовый кризис (23%).

Война в Украине рассматривается в списке из пятнадцати вопросов как одна из двух важнейших проблем, стоящих перед ЕС. 

ВИДЕО ДНЯ

В рамках изучения общественного мнения между 3 и 28 апреля было опрошено 26 399 человек из 27 стран ЕС. 

По данным этого же опроса, абсолютное большинство жителей ЕС хотят, чтобы на уровне Евросоюза усилилось сотрудничество в оборонной сфере. 

Как известно, в следующей Еврокомиссии может появиться должность комиссара по вопросам обороны. Эту идею поддержала президент комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая переизбирается на второй срок.

Темы: ЕСУкраинабеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
ЕС
Три страны выступают против санкций ЕС в отношении "теневого флота" России - FT
СМИ: Послы ЕС одобрили новые санкции против причастных к смерти Навального
Еврокомиссия может не подтвердить кандидатский статус Грузии на вступление в ЕС - СМИ
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: