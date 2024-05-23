Более 80% жителей ЕС согласны принимать беженцев из Украины - опрос

По данным опроса Eurobarometer, в условиях российской агрессии против Украины 87% жителей государств ЕС согласны с оказанием гуманитарной поддержки пострадавшим от войны украинцам и 83% согласны с приемом в ЕС людей, которые бегут от войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Eurobarometer

Детали: Также согласно опросу 72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 70% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Реклама:

Шесть из десяти одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и финансирование Евросоюзом закупки и поставки военной техники в Украину.

Среди последних кризисов наибольшее влияние на то, как граждане ЕС смотрят в будущее, имело вторжение России в Украину (42%). Далее следуют пандемия и другие кризисы в сфере здравоохранения (34%), экономический и финансовый кризис (23%).

Война в Украине рассматривается в списке из пятнадцати вопросов как одна из двух важнейших проблем, стоящих перед ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках изучения общественного мнения между 3 и 28 апреля было опрошено 26 399 человек из 27 стран ЕС.

По данным этого же опроса, абсолютное большинство жителей ЕС хотят, чтобы на уровне Евросоюза усилилось сотрудничество в оборонной сфере.

Как известно, в следующей Еврокомиссии может появиться должность комиссара по вопросам обороны. Эту идею поддержала президент комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая переизбирается на второй срок.