18-річний син Кадирова після отримання посади міністра ще й очолив футбольний клуб

Старший син Рамзана Кадирова 18-річний Ахмат, якого 21 травня призначили міністром спорту Чечні, став президентом футбольного клуба "Ахмат".

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на заяву на сайті "Ахмата"

Деталі: На сайті футбольного клубу зазначається, що команда чекає на нові здобутки та перемоги "під керівництвом Ахмата Рамзановича".

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Видання "Медуза" пише, що 21 травня Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що його старший син Ахмат став міністром спорту Чечні. До цього він був першим заступником міністра спорту, а також міністром республіки у справах молоді.

Також видання пише, що останні 13 років президентом футбольного клубу "Ахмата" був найближчий соратник глави Чечні Магомед Даудов. 15 травня він залишив посаду голови парламенту республіки. Також у відставку пішов голова уряду Чечні Муслім Хучиєв.