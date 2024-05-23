18-летний сын Кадырова после получения должности министра еще и возглавил футбольный клуб

Старший сын Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат, которого 21 мая назначили министром спорта Чечни, стал президентом футбольного клуба "Ахмат".

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на заявление на сайте "Ахмата"

Детали: На сайте футбольного клуба отмечается, что команда ждет новых достижений и побед "под руководством Ахмата Рамзановича".

Реклама:

Издание "Медуза" пишет, что 21 мая Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале сообщил, что его старший сын Ахмат стал министром спорта Чечни. До этого он был первым заместителем министра спорта, а также министром республики по делам молодежи.

Также издание пишет, что последние 13 лет президентом футбольного клуба "Ахмата" был ближайший соратник главы Чечни Магомед Даудов. 15 мая он покинул пост председателя парламента республики. Также в отставку ушел глава правительства Чечни Муслим Хучиев.