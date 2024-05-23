Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали дві жінки

Анастасія ПроцЧетвер, 23 травня 2024, 15:49
Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали дві жінки
Фото: Харківська обласна прокуратура

Двоє жінок постраждали внаслідок російської атаки по Золочеву  

23 травня армія РФ вдарила по Золочеву Харківської області, внаслідок чого постраждали дві жінки 72 та 73 років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Реклама:

Дослівно: "За даними слідства, 23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району".

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки 73-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, у 72-річної жінки контузія. Також загарбники пошкодили щонайменше 25 житлових будинків.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Попередньо, росіяни атакували населений пункт авіаційним боєприпасом.

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Харківська область
Сирський: Противник "завʼяз" у вуличних боях за Вовчанськ
Сирський: Ворог намагається прорвати оборону в районі Кислівки та вийти до річки Оскіл
ГУР проаналізувало ситуацію на Харківщині та Сумщині: Те, що відбувається, – не наступ на Харків
Останні новини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: