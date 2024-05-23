Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали дві жінки
Четвер, 23 травня 2024, 15:49
Двоє жінок постраждали внаслідок російської атаки по Золочеву
23 травня армія РФ вдарила по Золочеву Харківської області, внаслідок чого постраждали дві жінки 72 та 73 років.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Реклама:
Дослівно: "За даними слідства, 23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки 73-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, у 72-річної жінки контузія. Також загарбники пошкодили щонайменше 25 житлових будинків.
Попередньо, росіяни атакували населений пункт авіаційним боєприпасом.