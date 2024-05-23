Росіяни вдарили по Золочеву на Харківщині: постраждали дві жінки

Двоє жінок постраждали внаслідок російської атаки по Золочеву

23 травня армія РФ вдарила по Золочеву Харківської області, внаслідок чого постраждали дві жінки 72 та 73 років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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Дослівно: "За даними слідства, 23 травня орієнтовно о 10:10 окупанти завдали авіаудар по селищу Золочів Богодухівського району".

фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російської атаки 73-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, у 72-річної жінки контузія. Також загарбники пошкодили щонайменше 25 житлових будинків.

фото: Харківська обласна прокуратура

Попередньо, росіяни атакували населений пункт авіаційним боєприпасом.