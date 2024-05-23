Россияне ударили по Золочеву на Харьковщине: пострадали две женщины

23 мая армия РФ ударила по Золочеву Харьковской области, в результате чего пострадали две женщины 72 и 73 лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Сообщается, что в результате российской атаки 73-летняя жительница получила телесные повреждения, у 72-летней женщины контузия. Также захватчики повредили по меньшей мере 25 жилых домов.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Предварительно, россияне атаковали населенный пункт авиационным боеприпасом.