Россияне ударили по Золочеву на Харьковщине: пострадали две женщины
Четверг, 23 мая 2024, 15:49
23 мая армия РФ ударила по Золочеву Харьковской области, в результате чего пострадали две женщины 72 и 73 лет.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 23 мая ориентировочно в 10:10 оккупанты нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района".
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Детали: Сообщается, что в результате российской атаки 73-летняя жительница получила телесные повреждения, у 72-летней женщины контузия. Также захватчики повредили по меньшей мере 25 жилых домов.
Предварительно, россияне атаковали населенный пункт авиационным боеприпасом.