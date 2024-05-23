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Сирський: Противник "завʼяз" у вуличних боях за Вовчанськ

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 16:01
Сирський: Противник завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ
Сирський перебуває на Східному фронті. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський каже, що після "незначних успіхів" під час наступу на Вовчанськ Харківської області, наразі росіяни "повністю зав’язли у вуличних боях за місто".

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Продовжую свою роботу в частинах Східного фронту. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно".

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Теми: Харківська областьСирськийвійна
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