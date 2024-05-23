Сырский: Противник "завяз" в уличных боях за Волчанск

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский говорит, что после "незначительных успехов" во время наступления на Волчанск Харьковской области, сейчас россияне "полностью завязли в уличных боях за город".

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Продолжаю свою работу в частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно".

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