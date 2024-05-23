Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Сырский: Противник "завяз" в уличных боях за Волчанск

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 16:01
Сырский: Противник завяз в уличных боях за Волчанск
Сырский находится на Восточном фронте. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский говорит, что после "незначительных успехов" во время наступления на Волчанск Харьковской области, сейчас россияне "полностью завязли в уличных боях за город".

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Продолжаю свою работу в частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно".

Реклама:
Темы: Харьковская областьСырскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили по Золочеву на Харьковщине: пострадали две женщины
Сырский: Враг пытается прорвать оборону в районе Кисловки и выйти к реке Оскол
ГУР проанализировал ситуацию на Харьковщине и Сумщине: Происходящее – не наступление на Харьков
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: