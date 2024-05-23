ЗМІ: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн

Сполучені Штати уже в п'ятницю, 24 травня, можуть оголосити про виділення Україні додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів.

Джерело: агентство АР з посиланням на двох посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників АР, пакет містить системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей про нову військову допомогу не повідомляється.

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Цей пакет допомоги від США стане четвертим за ліком відтоді, як наприкінці квітня американський Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про іноземне фінансування України та союзників.

Додатково Вашингтон оголосив про виділення 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України, які підуть на оплату довгострокових контрактів з оборонною промисловістю США.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Сполучені Штати надали Києву військової допомоги на суму майже 51 мільярд доларів.

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У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Але очільник Пентагону Ллойд Остін застерігав, що наразі зарано говорити про ефект на полі бою від наданого Україні фінансування і для отримання Києвом зброї потрібен час.