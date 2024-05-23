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СМИ: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 23 мая 2024, 17:22
СМИ: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты уже в пятницу, 24 мая, могут объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 275 миллионов долларов.

Источник: агентство АР со ссылкой на двух должностных лиц, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников АР, пакет содержит системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Других деталей о новой военной помощи не сообщается.

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Этот пакет помощи от США станет четвертым по счету с тех пор, как в конце апреля американский Конгресс принял долгожданный законопроект об иностранном финансировании Украины и союзников.

Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 миллиард долларов.

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В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.

Темы: СШАвойна
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