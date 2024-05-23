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Після повномасштабного вторгнення ми вже маємо близько 150 вироків – керівник прокуратури Криму

Четвер, 23 травня 2024, 18:05
Після повномасштабного вторгнення ми вже маємо близько 150 вироків – керівник прокуратури Криму
Прокуратура АРК і Севастополя

Якщо до повномасштабного вторгнення було винесено усього 4 вироки у справах, що стосуються Криму, то тепер їх налічується вже близько 150.

Джерело: Ігор Поночовний, юрист, керівник прокуратури автономної республіки Крим та міста Севастополя, старший радник юстиції, у новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна". 

Деталі: За словами Поночовного, до повномасштабного вторгнення прокуратура мала 4 вироки за 5 років, які стосувалися державної зради трьох депутатів Верховної Ради Криму та одного судді.

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Пряма мова: "Після повномасштабного вторгнення ми вже маємо близько 150 вироків, і це, окрім державної зради, колабораціонізму, є вже 9 вироків за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни – ред.) – це і військові комісари, які примушують цивільне населення служити в армії окупанта, це і примусова депортація з Кримського півострова громадян України, це і катування, які вчиняли там колишні працівники СБУ, нинішні працівники ФСБ відносно затриманих",

Деталі: Поночовний також наголосив, що швидкість розгляду справ також зросла.

Пряма мова: "Не потрібно зараз доводити чому в Криму збройний конфлікт, чому ми дії кваліфікуємо за статтею 438, чому судді, прокурори працівники СБУ, депутати, які перейшли на сторону Росії, – це державні зрадники, а не просто жертви обставин. До цього щоразу доводилося пояснювати, чому депутат Верховної Ради Криму, який голосував за референдум, за "нєзавісімость республіки" тощо, чому це державний зрадник, а не просто так от змінилась ситуація, і люди змушені були приймати ці рішення"

ВІДЕО ДНЯ

Про злочини росіян у Криму, діяльність прокуратури АР Крим та міста Севастополя, вироки у кримських справах, співпрацю з МКС, ситуацію з залученням Інтерполу, про Римський статут та міфи, що його супроводжують, а також про підготовку прокуратури до повернення на півострів – в новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з ведучою Аліною Фроловою.

Слухайте подкаст "Не Безпечна країна" на зручній платформі:
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