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После полномасштабного вторжения мы уже имеем около 150 приговоров – руководитель прокуратуры Крыма

Четверг, 23 мая 2024, 18:05
После полномасштабного вторжения мы уже имеем около 150 приговоров – руководитель прокуратуры Крыма
Прокуратура АРК и Севастополя

Если до полномасштабного вторжения было вынесено всего 4 приговора по делам, касающимся Крыма, то теперь их насчитывается уже около 150.

Об этом в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" сообщил Игорь Поночевный, юрист, руководитель прокуратуры автономной республики Крым и города Севастополя, старший советник юстиции.

Детали: По словам Поночевного, до полномасштабного вторжения у прокуратуры было 4 приговора за 5 лет, которые касались государственной измены трех депутатов Верховной Рады Крыма и одного судьи.

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Прямая речь: "После полномасштабного вторжения у нас уже около 150 приговоров, кроме государственной измены, коллаборационизма, есть уже 9 приговоров по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны – ред.) – это и военные комиссары, заставляющие гражданских служить в армии оккупанта, это и принудительная депортация с Крымского полуострова граждан Украины, это и пытки, совершаемые там бывшими работниками СБУ, нынешними работниками ФСБ в отношении задержанных".

Детали: Поночовный также отметил, что скорость рассмотрения дел также возросла.

Прямая речь: "Не нужно сейчас доказывать почему в Крыму вооруженный конфликт, почему мы действия квалифицируем по статье 438, почему судьи, прокуроры работники СБУ, депутаты, перешедшие на сторону России, – это государственные изменники, а не просто жертвы обстоятельств. Каждый раз приходилось объяснять, почему депутат Верховного Совета Крыма, голосовавший за референдум, за "независимость республики" и тому подобное, почему это государственный изменник, а не просто так вот изменилась ситуация, и люди вынуждены были принимать эти решения".

ВИДЕО ДНЯ

О преступлениях россиян в Крыму, деятельности прокуратуры АР Крым и города Севастополя, приговорах по крымским делам, сотрудничестве с МКС, ситуации с привлечением Интерпола, про Римский статут и мифах вокруг него, а также о подготовке прокуратуры к возвращению на полуостров – в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна" с ведущей Алиной Фроловой.

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