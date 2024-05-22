Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Ігор Поночовний: "Пропаганда повинна стояти в одному ряду з іншими воєнними злочинами і злочинами проти людяності"

Аліна Фролова — Середа, 22 травня 2024, 16:03

"Ми бачимо і розуміємо, що Міжнародне гуманітарне право повинно змінюватись, і пропаганда, в тому числі, повинна стояти наряду з іншими воєнними злочинами і злочинами проти людяності. Тому що ми самі є свідками того, який вплив російська пропаганда має як на своє населення, яке з чистою совістю йде воювати в Україну, так і на частину українського населення, яке до цього часу є навідниками ракетних ударів, які підтримують ідеї "руского міра", московської церкви тощо. Ми бачимо, що вплив їхній тотальний, Російській Федерації в плані пропаганди рівних у світі немає".

Чи можуть підпасти російські пропагандисти під звинувачення за заклики до геноциду та наскільки перспективними є такі справи?

В новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Ігорем Поночовним, керівником прокуратури автономної республіки Крим та міста Севастополя. Розмова про злочини росіян у Криму, діяльність прокуратури АР Крим та міста Севастополя, вироки у кримських справах, співпрацю з МКС, ситуацію з залученням Інтерполу, про Римський статут та міфи, що його супроводжують, а також про підготовку прокуратури до повернення на півострів.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Реклама:

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Ігор Поночовний: "Пропаганда повинна стояти в одному ряду з іншими воєнними злочинами і злочинами проти людяності"
22 травня 2024, 16:03 — Аліна Фролова
Як побудувати стосунки з собакою, а не просто навчити командам? Подкаст "Лапи, вуха, хвіст"
21 травня 2024, 15:26 — Наталія Бушковська
Трампа не посадять. То навіщо його судити?
20 травня 2024, 16:03 — Олег Павлюк
Про що Блінкен та Зеленський говорили тет-а-тет
18 травня 2024, 12:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Довга рука" українського війська. Історія успіхів дрона-камікадзе, в який ніхто не вірив. Аудіоверсія
18 травня 2024, 12:09 — Роман Романюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
14 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
218 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
59 епізодів
Хроніки економіки
69 епізодів
УП. Вголос
52 епізоди
(не)Безпечна Країна
43 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
83 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів