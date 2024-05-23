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Малюк підтвердив, що морські дрони "Sea Baby" оснастили РСЗВ "Град"

Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 18:20
Малюк підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили РСЗВ Град
морський дрон "Sea Baby" оснащений РСЗВ "Град". Фото - СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню "Град", таким чином Сили оборони вразили вже 4 російських кораблі.

Джерело: Малюк під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, пише пресслужба СБУ

Деталі: За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

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За словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Однією з пріоритетних цілей Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

 
морський дрон "Sea Baby" оснащений РСЗВ "Град". Фото - СБУ

Загалом за допомогою морських дронів було вражено вже 11 російських кораблів.

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Пряма мова: "Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".

Що передувало: 

22 травня проінформоване джерело в СБУ повідомило УП, що морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.

Довідка: Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby — 8,5 млн грн.

Теми: СБУбезпілотникивтрати у війніЧорне море
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