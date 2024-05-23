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Малюк подтвердил, что морские дроны "Sea Baby" оснастили РСЗО "Град"

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 18:20
Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснастили РСЗО Град
морской дрон "Sea Baby" оснащен РСЗО "Град". Фото - СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня "Град", таким образом Силы обороны поразили уже 4 российских корабля.

Источник: Малыш во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, пишет пресс-служба СБУ

Детали: По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

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По словам Председателя СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

Одной из приоритетных целей Малюк называет и Крымский мост, уже дважды пораженный СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".

 
морський дрон "Sea Baby" оснащений РСЗВ "Град". Фото - СБУ

Всего с помощью морских дронов было потрясено уже 11 русских кораблей.

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Прямая речь: "Со временем к нам присоединились собратья из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Что предшествовало: 

22 мая проинформированный источник в СБУ сообщил УП, что морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже опробовали, "минусируя" окупантов на Кинбурнской косе.

Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby - 8,5 млн грн.

Темы: СБУбеспилотникипотери в войнеЧерное море
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