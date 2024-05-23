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На фронті загинув грузинський доброволець, футболіст "Колосу" Серго Горнакашвілі

Андрій Синявський, Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 19:02
На фронті загинув грузинський доброволець, футболіст Колосу Серго Горнакашвілі
Серго Горнакашвілі. Фото - Getty Images

Внаслідок бойових дій загинув доброволець, громадянин Грузії Серго Горнакашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online"

Деталі: На Харківському напрямку загинув Серго Горнакашвілі, який був родом із села Омало Ахметського муніципалітету.

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Грузинський доброволець виступав за український футбольний клуб "Колос", що з Великої Димерки Київської області, йдеться на Facebook-сторінці ФК "Колос".

В українському добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців із Грузії – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

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На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

Перед цим стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі.

Теми: Грузіявійна
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