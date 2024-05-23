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На фронте погиб грузинский доброволец, футболист "Колоса" Серго Горнакашвили

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 19:02
На фронте погиб грузинский доброволец, футболист Колоса Серго Горнакашвили
Серго Горнакашвили. Фото - Getty Images

В результате боевых действий погиб доброволец, гражданин Грузии Серго Горнакашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Детали: На Харьковском направлении погиб Серго Горнакашвили, который был родом из села Омало Ахметского муниципалитета.

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Грузинский доброволец выступал за украинский футбольный клуб "Колос", что из Великой Дымерки Киевской области, говорится на Facebook-странице ФК "Колос".

В украинском добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов из Грузии – Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе.

Многие грузинские добровольцы воюют в Украине с самых первых дней полномасштабного российского вторжения. По неподтвержденной информации, которую приводит "Эхо Кавказа", их количество достигает 1500.

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На стороне Украины грузинские бойцы воюют, в частности, в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала полномасштабного вторжения России известно о гибели более 60 грузинских бойцов.

Перед этим стало известно, что на Авдеевском направлении погиб боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили.

Темы: Грузиявойна
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