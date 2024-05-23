Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: хотів змінити політику Словаччини щодо України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 19:35
Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: хотів змінити політику Словаччини щодо України
Фото після нападу на Фіцо 15 травня. Джерело: OSINTDEFENDER

Юрай Цинтула, який, як стверджується, минулого тижня вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

Джерело: постанова про досудове ув'язнення Цинтули, яку опублікувало словацьке видання Pravda, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з судовим документом, Цинтула стверджував, що відчуває себе "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо і "не згоден з політикою нинішнього уряду" – зокрема скасування Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ.

Реклама:

Він сказав, що прагне відновити "надання військової допомоги Україні" з боку Словаччини і "вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

Один зі свідків, який цитується в судовому документі, стверджував, що чув, як Цинтула говорив "ворожі і злісні речі" про Роберта Фіцо, і що "його турбувало те, як (словацький прем'єр. – Ред.) поводиться стосовно Росії та Угорщини, що він має з ними добрі відносини".

Нападник на словацького прем'єра, згідно з матеріалами суду, діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

ВІДЕО ДНЯ

Минулої середи в прем'єр-міністра Фіцо кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова. Фіцо залишається у свідомості і може спілкуватися, його стан покращується, заявили раніше в лікарні.

Суддя залишив Цинтулу під вартою, постановивши, що існує ризик того, що він знову спробує напасти на Фіцо. У разі визнання його винним йому загрожує покарання від 25 років до довічного ув'язнення.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.

Теми: Словаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Словаччина
Після замаху на Фіцо Словаччина посилила охорону громадських місць 
Фіцо після замаху у "стабільному, але важкому" стані
Президент Словаччини говорив Фіцо: Він пам'ятає момент замаху
Останні новини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: