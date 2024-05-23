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Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 19:35
Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины
Фото после нападения на Фицо 15 мая. Источник: OSINTDEFENDER

Юрай Цинтула, который, как утверждается, на прошлой неделе выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил на допросе, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой стрелок не согласен.

Источник: постановление о досудебном заключении Цинтулы, которое опубликовало словацкое издание Pravda, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно судебному документу, Цинтула утверждал, что чувствует себя "бессильным и разочарованным состоянием общества" после решений правительства Фицо и "не согласен с политикой нынешнего правительства" – в частности отмена Специальной прокуратуры и давление на независимые СМИ.

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Он сказал, что стремится возобновить "оказание военной помощи Украине" со стороны Словакии и "считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза", поэтому "решил действовать".

Один из свидетелей, который цитируется в судебном документе, утверждал, что слышал, как Цинтула говорил "враждебные и злобные вещи" о Роберте Фицо, и что "его беспокоило то, как (словацкий премьер. – Ред.) ведет себя по отношению к России и Венгрии, что он имеет с ними хорошие отношения".

Нападавший на словацкого премьера, согласно материалам суда, действовал сам. Нападение на Фицо он начал планировать с 13 мая, для этого использовал 9-миллиметровый пистолет CZ 75 чешского производства, которым законно владел.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлую среду в премьер-министра Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула после окончания заседания правительства в городе Гандлова. Фицо остается в сознании и может общаться, его состояние улучшается, заявили ранее в больнице.

Судья оставил Цинтулу под стражей, постановив, что существует риск того, что он снова попытается напасть на Фицо. В случае признания его виновным ему грозит наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.

Темы: Словакия
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