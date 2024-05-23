У Китаї відреагували на заяву міністра оборони Британії про надання зброї РФ

Представник МЗС Китаю назвав слова міністра оборони Британії про готовність Китаю надати Росії військову допомогу для війни проти України "безпідставними і безвідповідальними".

Джерело: речник МЗС Китаю Ван Веньбін

Пряма мова: "Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником"...

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Ми хотіли б сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми Великої Британії.

Замість того, щоб безпідставно звинувачувати Китай, чому б не поглянути на те, яку роль відіграла сама Великобританія в українському питанні?".

Деталі: Китайський речник заявив, що це Британія, а не Китай, "підливає масла у вогонь навколо України".

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За словами Веньбіна, два роки тому Росія і Україна "були близькі до угоди про припинення конфлікту", але Британія, серед інших,"стала на заваді", щоб зупинити його, і з тих пір конфлікт триває.

Він також сказав, що "британська сторона зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу".

Також речник МЗС Китаю заявив, що вони будуть "продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню", але захищатимуть інтереси Китаю.

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