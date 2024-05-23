Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Китаї відреагували на заяву міністра оборони Британії про надання зброї РФ

Альона Мазуренко Четвер, 23 травня 2024, 22:02
У Китаї відреагували на заяву міністра оборони Британії про надання зброї РФ

Представник МЗС Китаю назвав слова міністра оборони Британії про готовність Китаю надати Росії військову допомогу для війни проти України "безпідставними і безвідповідальними". 

Джерело: речник МЗС Китаю Ван Веньбін

Пряма мова: "Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником"...

Реклама:

Ми хотіли б сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми Великої Британії.

Замість того, щоб безпідставно звинувачувати Китай, чому б не поглянути на те, яку роль відіграла сама Великобританія в українському питанні?".

Деталі: Китайський речник заявив, що це Британія, а не Китай, "підливає масла у вогонь навколо України".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Веньбіна, два роки тому Росія і Україна "були близькі до угоди про припинення конфлікту", але Британія, серед інших,"стала на заваді", щоб зупинити його, і з тих пір конфлікт триває.

Він також сказав, що "британська сторона зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу".

Також речник МЗС Китаю заявив, що вони будуть "продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню", але захищатимуть інтереси Китаю.

Нагадаємо:

  • Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час конференції в Лондоні заявив, що спецслужби США і Великобританії мають докази того, що з Китаю в Росію надходить або буде надходити летальна зброя для використання на полі бою в Україні.
  • Радник з національної безпеки США Джейк Салліван, коментуючи слова Шаппса відповів, що у США висловлювали занепокоєння тим, що Китай може надати зброю Росії, але поки що не бачили цього.

Теми: КитайУкраїнаРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

ISW: Росіяни влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині, щоб перевірити реакцію

Генштаб: Ворог має частковий успіх на Покровському напрямку

Усі новини...
Китай
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню
Білий дім заявив, що не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю
Британія заявила, що має докази передачі Китаєм зброї Росії
Останні новини
12:22
Розвідка Британії назвала причини скасування в Росії вдруге поспіль "танкового біатлону"
12:13
фото Правоохоронець за $2 тисячі переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости − ДБР
11:36
РосЗМІ: Побутова техніка, вироблена для українського ринку, почала продаватися в РФ
11:31
спортЩо таке Ролан Гаррос і чому його всі обговорють? Пояснюємо
11:30
Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР
11:26
У РФ повідомили про підвищення податків, що може залучити додаткові мільярди доларів у бюджет
11:05
Росія завдала ракетного удару по Краснопіллю, двоє загиблих – Сумська ОВА
10:49
ОВА: Росіяни вдарили по відкритій території Харківського району
10:47
Туск оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону з Білоруссю
10:41
Хто заробив на продажах деревини для оборони Харківщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: